سختی کار بهزیستی در بودجه سالیانه لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در بازدید از شیرخوارگاه صدف در قم که با حضور قائم مقام سازمان بهزیستی کشور، استاندار جدید قم و جمعی از مسئولان بهزیستی برگزار شد، در نشست صمیمی با کودکان تحت پوشش بهزیستی در این مرکز ضمن تبریک هفته بهزیستی اظهار داشت: من یکی از مواردی که توفیق دارم بازدید از مراکز بهزیستی و فرزندان آن است و انصافا یکی از دلایلی که ما به خدمت بیشتر تشویق می‌شویم خدماتی است که دلسوزانه پرسنل بهزیستی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: کارهای شما از مصادیق خدمتی است که هر لحظه آن عبادت است و در پیشگاه خداوند دارای اجر زیادی است.

نماینده مردم قم در مجلس شرای اسلامی بیان داشت: درست است که پرسنل بهزیستی برای خدمات دهی به نیازمندان سختی و مشقت زیادی را متحمل هستند ولی وظیفه حکومت است که در برنامه ششم توسعه و یا بودجه سالیانه با حساسیت، سختی کار پرسنل سازمان بهزیستی را لحاظ کند.

لاریجانی تصریح کرد: بهره‌گیری از خیران در بهزیستی کار عاقلانه‌ای است و اگر مردم واقعا بدانند کمک‌های آنان به نیازمندان می‌رسد با اراده‌های توانمند در این جهت گام برمی‌دارند.

وی عنوان کرد: زمانی که مردم برای کمک به نیازمندان مشارکت دارند در کشور همبستگی و پایداری ایجاد می‌شود و مردم در نگرانی‌ها و مشکلات دیگران احساس شراکت می‌کنند و ارزش این کار از کمک‌های مالی کمتر نیست.

در این مراسم از تمامی کودکان تحت پوشش این مرکز شبانه روزی با اعطای هدایایی تجلیل شد.

گفتنی است در شیرخوارگاه صدف قم ۱۸ کودک زیر سه سال نگهداری می‌شود.