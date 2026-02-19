به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شجاعی، از تحقق یک دستاورد مهم در حوزه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار در کردستان، تمامی کودکان مقیم شیرخوارگاهها به خانوادههای فرزندپذیر واگذار شدهاند.
وی با اشاره به مأموریتهای سازمان بهزیستی در این حوزه افزود: حمایت، تربیت و نگهداری از کودکان بیسرپرست از مهمترین وظایف این سازمان است که از طریق معاونت سلامت اجتماعی و دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان دنبال میشود.
شجاعی ادامه داد: اولویت اصلی در این حوزه، بازگشت کودکان به خانوادههای زیستی یا بستگان واجد شرایط و در صورت فراهم نبودن این امکان، واگذاری آنان به خانوادههای متقاضی در قالب طرح فرزندخواندگی است.
فعالیت ۱۴ مرکز نگهداری کودکان در کردستان
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان کردستان با اشاره به زیرساختهای موجود در استان عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴ خانه شبانهروزی شامل شیرخوارگاه، خانه نوباوهگان و مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان در شهرستانهای سنندج، قروه و سقز فعال هستند.
وی بیان کرد: این مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی و با مشارکت خیرین و مؤسسات خیریه دارای مجوز فعالیت میکنند و خدمات تخصصی لازم را به کودکان ارائه میدهند.
شجاعی این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین منافع عالیه کودکان و تحقق سیاست خانوادهمحور سازمان بهزیستی عنوان کرد.
