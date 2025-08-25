ریزش ۳۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز _دوشنبه سوم شهریور_ با افت ۳۲ هزار و ۹۳۰ واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد رسید.
از تغییر شاخصهای دیگر بورس میتوان به افت ۵ هزار و ۳۸۲ واحدی شاخص کل هموزن اشاره کرد.
حجم معاملات امروز ۱۶.۰۹۸ میلیارد سهم بود که طی ۲۳۰،۰۹۳ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۷۱،۱۱۳.۲۵۰ میلیارد ریال رسید.
ارزش کل بازار بورس نیز بالغبر ۷۳،۷۳۲،۶۷۹.۱۰۴ میلیارد ریال شد.
نمادهای «فملی»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.
