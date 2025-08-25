به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فدایی سرپرست اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران، با اشاره به شرایط حساس زیستمحیطی استان تهران گفت: کارشناسان اداره پایش در قالب برنامههای مستمر نظارت و پایش، از واحدهای صنعتی بزرگ در صنایع غذایی و شهرکهای صنعتی تهران و دماوند بازدید کرده و نمونهبرداریهایی از سیستمهای مدیریت پساب و بازچرخانی آب انجام دادهاند.
وی افزود: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در صنعت، بازچرخانی پسابهای صنعتی در چند واحد آب بر استان با تشویق و پیگیری کارشناسان در حال اجراست همچنین استفاده از پساب تصفیه شده برای توسعه و نگهداری فضای سبز صنایع استان بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
فدایی با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین دستگاههای ذیربط اظهار کرد: همکاری سازمان آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب و شهرداریها در مدیریت اصولی و بهرهبرداری بهینه از پسابهای تصفیه شده صنعتی و شهری برای توسعه فضاهای سبز استان ضروری است و این اقدام میتواند نقش مؤثری در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از فرونشست زمین و حفاظت خاک ایفا کند.
سرپرست اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون توجه جدی از سوی برخی دستگاههای مسئول به این موضوع نشده و لازم است قوانین الزامآور در زمینه مدیریت و بهرهبرداری از پسابهای تصفیه شده تدوین و ابلاغ شود.
فدایی در پایان تأکید کرد: با توجه به فرسایش شدید خاک، تخریب پوشش گیاهی مراتع، سرعت فرونشست زمین و تهدید جدی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان، بازنگری در سیاستهای توسعه صنعتی اجتناب ناپذیر است و باید به صنایع کم آببر و برخوردار از فناوریهای نوین اولویت داده شود.
