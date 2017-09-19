کاهش آلاینده ها و مدیریت پساب در اولویت محیط زیست تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، کیومرث کلانتری با اشاره به اینکه برای سازمان حفاظت محیط زیست موضع منابع آب و حفاظت از آن بسیار اساسی و مهم است، افزود: به دلیل اینکه ما در کشور با کمبود آب مواجه هستیم بنابراین تصفیه پسابها، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب یکی از اصولی است که در مدیریت منابع آب بایستی لحاظ شود.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از هرگونه طرحی که منجر به مدیریت بر پسابها باشد حمایت می کند، گفت: در این راستا شرکت آب و فاضلاب تهران طرحی را آغاز و اجرایی کرده و سازمان محیط زیست ضمن حمایت از این طرح آن را یکی از ضرورت های حال حاضر تهران می داند و اگر این طرح در سریع ترین زمان اجرایی شود می تواند یکی از معضلات اصلی محیط زیست تهران که مدیریت پسابهاست را برطرف کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه علاوه بر طرح مدیریت پساب، طرح های مدیریت پسماند و همچنین کاهش آلاینده های هوا نیز از اولویت های اصلی محیط زیست است، اظهار کرد:آنچه که ما در محیط زیست استان تهران پیگیری می کنیم تطابق این طرح ها با ملاحظات زیست محیطی در شبکه های جمع اوری، انتقال و ایجاد تصفیه خانه ها و در نهایت راندمان سیستم های تصفیه در رنج نرمال زیست محیطی است تا بتوان از خروجی این تصفیه خانه ها در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات استفاده مجدد کرد.

کلانتری ادامه داد: کشور ما بلحاظ منابع آبی فقیر است و منابع آبی محدودی داریم و از طرفی به دلیل جمعیت حدودا ۸۰ میلیونی کشور راهی جز مدیریت منابع آب نداریم.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع اب به معنای استفاده درست از آب در کاربری های مختلف می باشد، بیان داشت: با توجه به روند افزایش جمعیت و از طرفی کاهش و ثابت بودن منابع آب، ما بایستی در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب الگوی مصرف خود را تغییر و اصلاح کنیم.

کلانتری گفت: در بخش کشاورزی که بیشترین بخش مصرف کننده آب است باید ضمن استفاده از محصولات کم آب بر از روشهای نوین آبیاری در این بخش استفاده شود تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت نیز باید از صنایعی با مصرف آب کمتر استفاده کرد، تصریح کرد:همچنین باید از تجهیزاتی برای تصفیه و بازچرخانی آب به چرخه تولید در صنعت بهره گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: امیدواریم در کشورمان با توجه به کمبود منابع آب، آب به گونه مدیریت شود که هم آب شرب با کیفیت مطلوب در اخیار شهروندان قرار گیرد و هم منابع آب مورد نیاز برای صنعت و کشاورزی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه نظارتی است و بر استفاده درست از منابع نظارت دارد، افزود: دستگاههایی به مانند نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت که استفاده کننده از منابع هستند ملزم به تصفیه پساب خود در رنج استاندارد زیست محیطی برای ورود به منابع پذیرنده هستند

کلانتری اظهار کرد: در وزارت نیرو احداث سیستم تصفیه خانه دو هدف عمده را دنبال می کند که یکی مدیریت زیست محیطی ناشی از تولید آلاینده هاست و دیگری بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است و اگر غیر از این باشد توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این به معنای آن است که پسابها در صورت مدیریت و تصفیه صحیح به عنوان یکی از منابع آب در صنعت مطرح هستند.

وی با اشاره به اینکه ضوابط و مقررات در تصفیه خانه های صنعتی متفاوت از تصفیه خانه های شهری است، افزود: هر واحد صنعتی موظف است متناسب با پساب تولیدی خود سیستم تصفیه خانه ایجاد کند و برخی از این تصفیه خانه ها پیش تصفیه تلقی می شوند یعنی پساب پس از پیش تصفیه در نهایت وارد تصفیه خانه شهری می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: به طور مثال پساب پالایشگاه نفت را نمی توان بطور مستقیم وارد سیستم تصفیه خانه شهری کرد و باید پساب ابتدا پیش تصفیه شده و در صورت قابلیت ورود به سیستم تصفیه فاضلاب شهری وارد آن شود و در غیر اینصورت مسئولیت پساب صنعتی با واحد تولید کننده پساب است.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه موضوع پایش ویژه صنایع و همچنین منابع آبی را بطور مستمر در دستور کار داریم، افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در اینخصوص هیچگونه مماشاتی با هیچ بخشی نداشته و قطعا در صورت نشت فاضلابهای غیر استاندارد و تصفیه نشده به منابع پذیرنده در هر محدوده ای بر اساس قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

کلانتری در پایان با اشاره به اینکه بر اساس قانون حفظ محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است و همه بخش های مختلف جامعه و آحاد مردم باید نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت داشته باشند، تصریح کرد: اگر می خواهیم مدیریت درستی بر منابع آب کشور داشته باشیم از سازمان حفاظت محیط زیست تا دستگاههای حاکمیتی و خدمات رسان باید در اینخصوص همکاری های لازم را داشته باشند.