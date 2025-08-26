به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد کرمی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تفاوت شرایط حیات‌وحش با حیوانات شهری گفت: غذادهی مستقیم به گونه‌های وحشی، آنها را از چرخه طبیعی جدا کرده و به انسان یا مناطق مسکونی وابسته می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند منجر به تصادفات جاده‌ای، شکار غیرمجاز و حتی مرگ حیوانات شود.

وی با بیان اینکه هر گونه جانوری کارکرد خاصی در حفظ تعادل اکوسیستم دارد، افزود: گوشتخوارانی مانند روباه و شغال، با کنترل جمعیت جوندگان نقش مهمی در جلوگیری از شیوع بیماری و خسارت به محصولات کشاورزی ایفا می‌کنند. غذادهی دستی یا استفاده از پسماندها باعث حذف این نقش و طغیان گونه‌های مزاحم می‌شود.

کرمی در رادیو گفتگو درباره تغذیه پرندگان مهاجر و آبزیان هشدار داد و گفت: دادن غذاهایی مانند پفک، چیپس و ته‌مانده برنج روغنی به پرندگان، باعث اختلال گوارشی و بیماری آنها می‌شود. این مواد پر از ادویه، پیاز و سیر هستند که حتی می‌توانند عامل مرگ پرندگان یا پستانداران باشند.

وی با تأکید بر اینکه تنها در شرایط خاص مانند زمستان‌های سخت یا خشکسالی باید غذارسانی انجام شود، تصریح کرد: این اقدام باید تحت نظر کارشناسان محیط زیست و محیط‌بانان و در مکان و زمان مناسب صورت گیرد.

کرمی از طرح «نذر طبیعت» نیز سخن گفت و توضیح داد: در این طرح، علاقه‌مندان به جای غذادهی مستقیم، خوراک طبیعی مانند دانه گندم یا علوفه مناسب تهیه کرده و در اختیار محیط‌بانی‌ها می‌گذارند تا در شرایط و مکان کارشناسی‌شده به حیات‌وحش داده شود.

وی در پایان هشدار داد که غذادهی غیرکارشناسی، حیوانات وحشی را به انسان وابسته کرده و در غیاب فرد غذادهنده، حیوان به مرگ تدریجی دچار می‌شود.