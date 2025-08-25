مازندران میزبان سومین رویداد جهادی زنان با محوریت سلامت و توانمندسازی

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری، بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری سومین رویداد جهادی زنان در استان خبر داد. وی هدف از برگزاری این رویداد را ارائه خدمات متنوع اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و مشاورهای در مناطق کمتر برخوردار استان اعلام کرد. برنامه از ۴ تا ۶ شهریور و در چارچوب هفته دولت برگزار میشود.
باقری با اشاره به اهداف کلیدی این رویداد گفت: توانمندسازی زنان آسیبپذیر، توسعه خدمات اشتغال و کارآفرینی و ارتقای نشاط اجتماعی از اولویتهای اصلی برنامه است.
وی گفت: این رویداد با همکاری چندین نهاد و دستگاه اجرایی شامل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور امور زنان و خانواده، بهزیستی، تأمین اجتماعی و مدیریت درمان، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، سازمان بسیج کارگری، اتحادیه زنان کارگر، آموزش و پرورش، هلال احمر، فنی و حرفهای، بانکهای رفاه و توسعه تعاون و شهرداری ساری برگزار خواهد شد و نمایندگان سایر دستگاهها و نهادهای مردمی نیز مشارکت خواهند داشت.
به گفته باقری، در قالب این برنامه، پایگاههای جهادی خدماتمحور در مناطق کمتر برخوردار مستقر خواهند شد. خدمات ارائه شده شامل ویزیت پزشکی و غربالگری، آموزش مهارتهای شغلی و سبک زندگی سالم، پیشگیری از اعتیاد، مشاوره روانشناسی و اجتماعی، مشاوره حقوقی و کارآفرینی و آموزش کمکهای اولیه ویژه زنان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تأکید کرد: حضور مددکاران اجتماعی و روانشناسان در این رویداد باعث تقویت راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی زنان خواهد شد.
وی همچنین به محور اشتغال و کارآفرینی بانوان اشاره کرد و گفت: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، حمایت از کسبوکارهای زنان و بهرهگیری از ظرفیت بسیج کارگری از برنامههای اصلی این رویداد است.
وی افزود: از دیگر برنامههای این رویداد میتوان به ایجاد کلینیکهای تخصصی زنان، توسعه ورزشهای همگانی بانوان، ارائه خدمات بیمه روستایی و عشایری، مشاوره بازنشستگی، معرفی طرحهای اشتغالزا و برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی اشاره کرد. تمامی این فعالیتها با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و سبک زندگی سالم اجرا خواهد شد.
باقری گفت: پایگاههای این رویداد در روز سهشنبه ۴ شهریور در محله غفاری ساری، چهارشنبه ۵ شهریور در روستای حسینآباد شهرستان بهشهر و پنجشنبه ۶ شهریور در منطقه کجور شهرستان نوشهر از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال خواهند بود.
نظر شما