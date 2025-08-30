  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

رویداد جهادی زنان و سلامت خانواده با همکاری سازمان بهزیستی برگزار شد

همزمان با آغاز هفته دولت،نمایشگاه «رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده، تعالی جامعه» در منطقه ۱۷ تهران برگزار و خدمات تخصصی آموزشی ویژه بانوان و خانواده‌ها به صورت رایگان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دولت و به همت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایشگاهی از دستاوردهای گروه هدف به مدت ۳ روز تحت عنوان «رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده، تعالی جامعه» در منطقه امام زاده حسن تهران برگزار شد.

این رویداد از تاریخ چهارم تا ششم شهریور ماه برگزار شد و بهزیستی استان تهران نیز به صورت همزمان در محل نمایشگاه خدمات و مشاوره ارائه داد.

رؤیا احمدیان؛ مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور بانوان درباره این مراسم اظهار داشت: هدف این برنامه آگاه‌سازی مردم، به ویژه دختران و بانوان نسبت به فعالیت‌های تخصصی سازمان بهزیستی است.

وی افزود: از جمله این خدمات می‌توان به ارائه مشاوره رایگان از طریق خط تلفنی ۱۴۸۰، آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره پیش از ازدواج، آموزش فرزندپروری و سایر خدمات مرتبط اشاره کرد که با هدف تحکیم بنیان خانواده ارائه می‌شوند.

مشاور امور بانوان سازمان بهزیستی ادامه داد: همچنین اجرای طرح سلام در جوامع محلی با هدف ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و شناسایی و ارجاع افراد نیازمند به مراکز تخصصی جهت دریافت خدمات لازم از دیگر برنامه‌های مهم ما در این رویداد است.

