به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، در حالی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۸۰۵ سالن در سراسر کشور میزبان ۱۰,۷۱۴,۱۴۴ مخاطب بودند که سهم ۴۰ سینمای اول کشور ۵,۸۱۲,۳۴۲ یعنی ۵۴ درصد کل مخاطبان سینما در این مدت است.

تهران با ۱۸ سینما، ۳,۰۳۳,۷۰۸ مخاطب یعنی ۵۲ درصد از مخاطبان ۴۰ سینمای نخست کشور را به خود اختصاص داده است که به ترتیب پردیس سینمایی «کوروش» با ۵۴۸,۱۶۷، پردیس «ایران مال» ۴۱۹,۹۹۶، پردیس «آزادی» ۲۴۷,۰۶۹ پردیس «هدیش» ۲۱۰,۱۲۵ پردیس «مگامال» ۱۸۶,۸۸۳، پردیس «لوتوس مال» ۱۶۱,۹۰۰، پردیس «ملت» ۱۵۷,۰۶۵، «بام نیایش» ۱۵۳,۹۴۲، «باغ کتاب» ۱۴۳,۶۴۹، «شکوفه» ۱۰۹,۶۸۴، «همیلا» ۱۰۰,۰۸۶، «چهارسو» ۹۹,۷۴۰، «نارسیس» ۹۰,۴۸۷، «فرهنگ» ۸۵,۰۸۲، پردیس «شمیران» ۸۳,۵۸۱، «راگا» ۸۲,۲۳۷، «اطلس مال» ۷۷,۴۰۹، و «رزمال» با ۷۶,۶۰۵ مخاطب در صدر این فهرست قرار گرفته است.

استان خراسان رضوی و شهر مشهد با ۷ سینما و ۸۷۴,۳۶۳ مخاطب ۱۵ درصد از مخاطبان ۴۰ سینما اول کشور در ۵ ماه گذشته را به خود اختصاص داده است که بر این اساس پردیس «هویزه» با ۲۱۱,۷۶۳، «پارک بازار» ۱۲۸,۸۶۰، «پلاژتوریست» ۱۲۸,۴۱۳، «اطلس» ۱۲۷,۵۶۳، «مهر کوه سنگی» ۱۰۲,۹۳۲، «سیمرغ» ۹۰,۳۶۰ و «آفریقا» با ۸۴,۴۷۲، مخاطب در رده دوم قرار گرفته است.

استان فارس و شهر شیراز نیز با ۴ سینما و ۴۹۸,۲۰۰ مخاطب ۹ درصد از مخاطبان را میزبانی کرده است که بر این اساس پردیس «هنر شهر آفتاب» ۲۴۴,۶۵۸، «شیراز مال» ۹۱,۵۷۱، «گلستان» ۸۱,۶۳۷ و «استاد تارخ» با ۸۰,۳۳۴ مخاطب در رده سوم جا گرفته است.

استان اصفهان با ۳ سینما شامل «ساحل» با ۱۷۱,۳۵۸، «سیتی سنتر» ۱۶۳,۹۱۸، و «چهارباغ» با ۱۰۲,۲۹۳، مخاطب درمجموع ۴۳۷,۵۶۹، مخاطب یعنی ۸ درصد از مخاطبان ۴۰ سینمای نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

استان البرز نیز با ۳ سینما شامل پردیس «اکومال» ۲۰۱,۱۷۴، «پرشین مهرشهر» ۱۲۸,۳۹۳ و «ساویز» با ۱۰۱,۱۰۷ مخاطب در مجموع ۴۳۰,۶۷۴ مخاطب یعنی ۷ درصد مخاطبان را میزبانی کرده است.

سینما «سپیدرود» استان گیلان با ۱۲۲,۷۸۲ مخاطب و ۲ درصد، پردیس «بازار شهر» استان قم با ۱۱۶,۶۴۵ مخاطب و حدود ۲ درصد، سینما «سپهر ساری» استان مازندران با ۱۰۳,۵۲۴ مخاطب و ۱.۷ درصد، پردیس «خلیج‌فارس» استان خوزستان با ۱۰۰,۰۸۶ مخاطب و ۱.۷ درصد و پردیس «بندرعباس مال» استان هرمزگان با ۹۴,۶۲۷ مخاطب و ۱.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

آمار احصا شده در محدوده ۴۰ سینمای نخست و پرمخاطب در سراسر کشور و طی ۵ ماه نخست سال رتبه‌بندی و درصد بندی شده است.