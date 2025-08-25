  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

گفتگوی ایران و سه کشور اروپایی فردا برگزار می‌شود

گفتگوی ایران و سه کشور اروپایی فردا برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در روز سه‌شنبه در ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در روز سه‌شنبه در ژنو خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، این گفت‌وگوها که در سطح معاونان وزرای امور خارجه و مدیران سیاسی خواهد بود در ادامه تماس تلفنی روز جمعه وزیر امور خارجه و همتایان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و هماهنگ‌کننده امور سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، برنامه‌ریزی شده است.

در این گفتگوها، علاوه بر موضوع رفع تحریم‌های ظالمانه و موضوع هسته‌ای، راجع به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و چشم‌انداز پیش رو رایزنی و تبادل نظر خواهد شد.

کد خبر 6570364
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها