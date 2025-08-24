  1. سیاست
محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه تهاجم هوایی به صنعا پایتخت یمن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تهاجم هوایی امروز رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن از جمله تاسیسات زیربنایی و نیروگاه برق این شهر را به شدت محکوم کرد و ضمن تبریک و تسلیت شهادت چند شهروند یمنی در جریان این تجاوز برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی یمن از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌های تولید برق و انبارهای مواد غذایی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و این حملات را نشانه آشکار ضدیت این رژیم با توسعه و آبادانی کشورهای منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امورخارجه با تمجید از همبستگی و حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین، مسئولیت همه کشورهای اسلامی برای اقدام عاجل جهت توقف نسل‌کشی و کمک به مردم غزه در برابر قحطی تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه این باریکه را یادآور شد و تصریح کرد اقدام برای مقابله با نسل‌کشی و جنایات جنگی در حال وقوع در غزه و کرانه باختری وظیفه قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها خصوصاً کشورهای اسلامی است و انتظار می‌رود نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده اهتمام ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.

