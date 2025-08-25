به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: مقررات تحریم‌ها علیه سوریه رسماً از قانون فدرال حذف و از فردا لازم‌الاجرا می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که شرایط در سوریه تغییر کرده (!) و اقدامات مثبتی توسط دولت جدید (تروریست‌های چند ملیتی حاکم بر دمشق به سرکردگی جولانی) انجام شده است!

به گزارش العربیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه پس از دستور قبلی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص لغو نظام تحریم‌های واشنگتن علیه دمشق، مقررات نهایی لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در نتیجه لغو وضعیت اضطراری ملی که این مقررات بر اساس آن وضع شده بود و تغییرات بیشتر در سیاست ایالات متحده در قبال سوریه»، مقررات تحریم‌های سوریه را از مجموعه قوانین فدرال حذف می‌کند.

حذف تحریم‌ها علیه سوریه تنها پس از روی کار آمدن تروریست‌های چند ملیتی به سرکردگی جولانی در این کشور رخ داده است؛ حال آنکه مردم سوریه سال‌ها در دوران رئیس جمهور پیشین و قانونی دمشق متحمل فشارهای زیادی به دلیل تحریم‌های مذکور بودند.