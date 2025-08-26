به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آنچه موفقیت‌های نظامی گذشته این کشور خوانده است، گفت که امکان دارد نام وزارت دفاع آمریکا را به وزارت جنگ تغییر دهد.

ترامپ در جمع خبرنگاران خطاب به پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا گفت: پیت، تو با اسم بردن از وزارت دفاع، کارت را شروع کردی و به مذاق من خوش نیامد؛ چرا دفاعی باشیم؟

رئیس جمهور آمریکا با پیوند دادن نام وزارت جنگ به دستاوردهای نظامی گذشته آمریکا، افزود: در گذشته به آن وزارت جنگ می‌گفتند و آوای قدرتمندی داشت. و همانطور که می‌دانید ما در جنگ جهانی اول پیروز شدیم. جنگ جهانی دوم را هم برنده شدیم. ما در همه جنگ‌ها پیروز شدیم!

وی با اشاره به اینکه موضعی تهاجمی را به موضعی صرفاً دفاعی ترجیح می‌دهد، اضافه کرد: نمی‌خواهم که فقط دفاعی باشیم. به دفاع نیاز داریم اما حمله را هم می‌خواهیم.

ترامپ به تغییر احتمالی نام وزارت دفاع اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم که قرار است اسم (وزارت دفاع) را تغییر دهیم. احتمالاً به‌زودی اطلاعاتی دراین‌باره خواهیم داشت.

وزارت جنگ آمریکا از ۱۷۸۹ تا ۱۹۴۷ فعال بود و ذیل قانون امنیت ملی به دو بخش مجزای ارتش و وزارت نیروی هوایی تقسیم و مجدداً سازماندهی شد. در ادامه و وزارت نیروی دریایی به آن اضافه و سازمان ملی ارتش تشکیل شد و در ۱۹۴۹ به وزارت دفاع تغییر نام داد.