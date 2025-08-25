  1. بین الملل
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۸

مقاومت سوریه حمله به صهیونیست‌ها را برعهده گرفت

مقاومت سوریه درگیری نیروهای این گروه با نظامیان اشغالگر اسرائیلی در مناطق جنوب آن کشور را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های سوری، مقاومت ملی سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش در دامنه‌های جبل‌الشیخ با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شده و شماری از آنان را کشته یا زخمی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این اقدام پاسخی مستقیم به تجاوزهای مکرر دشمن صهیونیستی علیه مردم سوریه و تلاش برای گسترش اشغالگری بوده است.

به گفته مقاومت سوریه، نیروهای شرکت‌کننده در عملیات بدون تلفات به پایگاه‌های خود بازگشتند.

این گروه همچنین تأکید کرده که رزمندگان مقاومت در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و حضور ارتش اشغالگر در منطقه برایشان همواره هدفی در دسترس خواهد بود.

این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که شماری از نظامیان صهیونیست در منطقه جبل الشیخ هدف حمله قرار گرفته بودند.

