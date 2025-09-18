به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از ۵ نفر از افراد آگاه اعلام کرد که برخی از مهم‌ترین دیپلمات‌های آمریکایی که در امور مرتبط با سوریه فعالیت داشتند، در روزهای اخیر به طور ناگهانی از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.

به گزارش رویترز، این تغییر و تحولات در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن در صدد ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به متحدان آمریکا با رژیم جولانی مستقر در دمشق است.

دیپلمات‌های حاضر در «چارچوب منطقه‌ای سوریه» (SRP) به عنوان نمایندگی غیررسمی آمریکا در این کشور که از راه دور کار کرده و در استانبول مستقر است، همگی به تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و مشاور و دوست قدیمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش می‌دادند.

یکی از افرادی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرد (یک منبع دیپلماتیک آمریکای)، در این خصوص اعلام کرد که به تعدادی از کارکنان «چارچوب منطقه‌ای سوریه» گفته شده است که مأموریت‌هایشان به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد تیم پایان می‌یابد.

این فرد گزارش کرد که این اخراج‌ها بر سیاست آمریکا در سوریه تأثیری نخواهد گذاشت و تصمیم به برکناری این افراد بر اساس اختلافات سیاسی بین کارکنان و باراک یا کاخ سفید نبوده است.

این منابع، که شامل ۲ دیپلمات غربی و ۲ منبع مستقر در ایالات متحده نیز می‌شدند، گفتند که این اقدامات ناگهانی و غیرارادی بوده و در اواخر هفته گذشته انجام شده است.