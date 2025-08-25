دریافت 7 MB
کد خبر 6570471
  1. فیلم
  2. ورزش
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

حال و هوای هواداران سپاهان پیش از بازی با پرسپولیس

حال و هوای هواداران سپاهان پیش از بازی با پرسپولیس

تیم فوتبال سپاهان در هفته دوم لیگ برتر میزبان پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید