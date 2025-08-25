دریافت 7 MB کد خبر 6570471 https://mehrnews.com/x38Rzg ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰ کد خبر 6570471 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰ حال و هوای هواداران سپاهان پیش از بازی با پرسپولیس تیم فوتبال سپاهان در هفته دوم لیگ برتر میزبان پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان است. کپی شد مطالب مرتبط بازیکن پرسپولیسی مبتلا به هپاتیت تشویق شد اعلام ترکیب پرسپولیس و سپاهان برای بازی حساس اصفهان استقلال در انتظار درآمد ۷۴ میلیارد تومانی از لیگ قهرمانان آسیا برچسبها تیم فوتبال سپاهان اصفهان تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران ورزشگاه نقش جهان
نظر شما