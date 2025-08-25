  1. ورزش
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

بازیکن پرسپولیسی مبتلا به هپاتیت تشویق شد

خرید جنجالی پرسپولیس قبل از شروع مسابقه امروز این تیم با سپاهان مورد تشویق تماشاگران حاضر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در هفته دوم لیگ برتر برگزار می‌شود که سرژ اوریه خرید جنجالی سرخ‌پوشان به دلیل ابتلاء به بیماری هپاتیت در لیست این تیم حضور ندارد.

با این حال او با درخواست اعضای تیم در سفر به اصفهان حضور داشت و قبل از شروع مسابقه همراه با هم تیمی‌هایش در چمن ورزشگاه نقش جهان قدم زد تا تماشاگران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه به تشویق او بپردازند.

اوریه نیز به ابراز احساسات آنها پاسخ داد اما مشخص نیست با توجه به اینکه باید دوباره مورد آزمایش پزشکی قرار بگیرد آیا می‌تواند با پیراهن این تیم هم بازی کند یا سرنوشت دیگری برای مدافع مشهور خارجی سرخ‌ها رقم خواهد خورد.

کمیته انضباطی فدراسیون در جلسه امروز با مسئولان باشگاه پرسپولیس و ایفمارک اعلام کرد طبق آئین نامه پزشکی لازم است این بازیکن ظرف ۱۴ روز دیگر مجدداً مورد معاینه قرار بگیرد تا در صورت کاهش سطح ابتلای او به هپاتیت مجوز تمرین و سپس بازی کردن را پیدا کند.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس در تلاش است مجوز حضور اوریه در تمرینات را با مسئولیت خود بر عهده بگیرد اما کمیته پزشکی فدراسیون فعلاً آن را نپذیرفته است.

