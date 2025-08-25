دریافت 6 MB کد خبر 6570490 https://mehrnews.com/x38RzF ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰ کد خبر 6570490 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰ گل اول پرسپولیس به سپاهان توسط علی علیپور در دقیقه ۴۴ بازی پرسپولیس با سپاهان؛ علی علیپور برای سرخ پوشان پایتخت گلزنی کرد. کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای هواداران سپاهان پیش از بازی با پرسپولیس شکست زردها مقابل سرخپوشان در نیمه اول؛ سپاهان حمله کرد پرسپولیس گل زد! مجوز حضور در تمرینات برای بازیکن جنجالی پرسپولیس صادر شد فجر شهید سپاسی به شرایط مطلوب خواهد رسید بازیکن پرسپولیسی مبتلا به هپاتیت تشویق شد برچسبها علی علیپور تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال سپاهان اصفهان لیگ برتر فوتبال ایران
