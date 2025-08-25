دریافت 6 MB
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

گل اول پرسپولیس به سپاهان توسط علی علیپور

در دقیقه ۴۴ بازی پرسپولیس با سپاهان؛ علی علیپور برای سرخ پوشان پایتخت گلزنی کرد.

