۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

طلسم بالاخره شکسته شد؛ پرسپولیس بعد از چند روز سپاهان را برد؟

پرسپولیس در شرایطی موفق به شکست سپاهان در هفته دوم لیگ بیست و پنجم شد که چند سالی نتوانسته بود تیم اصفهانی را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس و سپاهان امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با پیروزی یک بر صفر میهمان سرخپوش همراه بود.

سپاهان در فصل گذشته به شکلی باورنکردنی در هر چهار دیدار رو در رو برابر پرسپولیس پیروز شد؛ دو بار در لیگ، یک بار در سوپرجام و یک بار در جام حذفی. همین موضوع، حساسیت جدال جدید را دوچندان کرد تا بالاخره طلسم طولانی‌مدت پرسپولیس برابر سپاهان در لیگ برتر شکسته شود.

سرخپوشان آخرین بار در بهمن ۱۴۰۰ موفق شدند حریف اصفهانی را شکست دهند؛ آن هم در دیداری که با حکم کمیته انضباطی در اراک برگزار شد و تک گل کمال کامیابی‌نیا، سه امتیاز را برای پرسپولیس به ارمغان آورد. از آن روز تاکنون ۱۳۳۵ روز گذشته و در این مدت، سپاهان ۵ بار پرسپولیس را برده و دو مسابقه دیگر هم مساوی شده است.

حالا وحید هاشمیان و شاگردانش با پایان این روزشماری، بعد از نزدیک به چهار سال دوباره طعم پیروزی در لیگ برتر مقابل سپاهان را چشیدند تا بیش از پیش هواداران را امیدوار به روزهای روشن آینده کنند.

مهدی مرتضویان

