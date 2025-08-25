استقلال در انتظار درآمد ۷۴ میلیارد تومانی از لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با توجه به خریدهای موفق خود در نقل و انتقالات تابستانی، قصد دارد در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ۲ علاوه بر کسب نتایج مطلوب، به حداکثر درآمد ممکن از جوایز مالی این مسابقات دست یابد.
آبیها در کنار سپاهان، دو نماینده ایران در این رقابتها هستند و تاکنون بابت حضور در مسابقات ۳۰۰ هزار دلار پاداش دریافت میکنند. با این حال، مسئولان باشگاه و کادر فنی استقلال هدفگذاری کردهاند تا با صعود به مراحل بالاتر میزان این درآمد را به بیشترین حد ممکن برسانند.
با توجه به فرمت جوایز مالی لیگ قهرمانان آسیا ۲، استقلال در صورت صعود به مرحله یک هشتم نهایی میتواند ۸۰ هزار دلار دیگر به درآمد خود اضافه کند و در مرحله یکچهارم نهایی نیز با کسب ۱۶۰ هزار دلار دیگر، مجموع پاداشها تا این مرحله به ۲۴۰ هزار دلار افزایش مییابد.
اگر آبیها موفق شوند به نیمهنهایی صعود کنند، این مرحله نیز ۲۴۰ هزار دلار دیگر برای باشگاه درآمدزایی خواهد کرد و مجموع درآمد از پاداشهای مراحل حذفی تا نیمهنهایی به ۴۸۰ هزار دلار خواهد رسید که با پاداش ۳۰۰ هزار دلاری بابت حضور در این مسابقات جمع دریافتی آبیها از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، رقمی معادل ۷۸۰ هزار دلار خواهد بود که اگر قیمت دلار را ۹۵ هزار تومان در نظر بگیریم استقلال میتواند ۷۴ میلیارد تومان از این مسابقات درآمدزایی کند.
استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با تیمهای الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه است و طبق قرعه و براساس بازیهای پیش بینی شده تا مرحله نیمهنهایی با النصر عربستان روبهرو نخواهد شد. این موضوع، قرعه نسبتاً مناسبی برای آبیها محسوب میشود و شانس آنها برای صعود از گروه و رسیدن به مراحل بالاتر را افزایش میدهد.
این برنامهریزی مالی و فنی استقلال نشان میدهد که باشگاه علاوه بر تمرکز بر عملکرد زمین، توجه ویژهای به جنبه اقتصادی حضور در مسابقات آسیایی دارد و میخواهد حداکثر بهره را از سرمایهگذاریهای تابستانی خود ببرد.
با آغاز مسابقات، باید دید آیا استقلال میتواند هم در زمین نتیجه بگیرد و هم درآمد خود از جوایز مالی را به حداکثر برساند یا خیر.
