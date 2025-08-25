به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان به منظور بررسی آخرین وضعیت ارتقای کیفیت آموزش در مدارس کشور و روند پیشرفت تجهیز ۱۴۰۰ پروژه نهضت عدالت آموزشی و دیگر مدارس برگزار شد.

رئیس جمهور در این نشست بر اهمیت تجهیز مدارس و کلاس‌های درس مطابق با استانداردهای جهانی تأکید کرد و گفت‌: تجهیزات معمول مدارس مانند میز و صندلی با مشارکت خیرین و مردم قابل تأمین است.

پزشکیان بر لزوم ایجاد نهادی جهت تبادل تجربیات موفق استان‌ها در زمینه شیوه‌های بهینه و مقرون به‌صرفه تجهیز مدارس تأکید کرد و افزود: آموزش مجموعه‌ای از شنیدن، دیدن، گفتن، لمس کردن و اجراست و هر چه این مؤلفه‌ها در فرآیند آموزشی بیشتر دخیل باشند، ماندگاری دانش در دانش‌آموزان افزایش می‌یابد، بنابراین باید کلاس‌ها را به گونه‌ای تجهیز کنیم که همه این جنبه‌ها را در بر داشته باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از عقب‌ماندگی نسبت به پیشرفت‌های جهانی، لازم است در بخش آموزش از جدیدترین شیوه‌ها و تجهیزات بهره ببریم. دانش‌آموزان امروز، آینده‌سازان کشورند و باید محیط آموزشی آنان را در راستای رشد خلاقیت و نوآوری، به بهترین شکل تجهیز کنیم. مطالعات تطبیقی نشان داده کشورهای موفق در آموزش از چه تجهیزاتی بهره برده‌اند که باید از سوی ما نیز مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

پزشکیان بر اهمیت آموزش مراقبت از تجهیزات به دانش‌آموزان نیز تأکید کرد و گفت‌: آموزش مراقبت از تجهیزات، موجب می‌شود فردا آنان حافظ منابع و امکانات کشور باشند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه متأسفانه عدم مهارت در گفت‌وگو و تعامل، از مشکلات جدی جامعه ماست که منشأ بسیاری از اختلافات است و مدارس باید بستر آموزش گفت‌وگوی درست، صداقت و تعامل با دیگران باشند، تصریح کرد: همچنین مطالب آموزشی باید متناسب با تحولات و علم روز دنیا تدوین شوند تا دانش‌آموزان پس از پایان دوره تحصیلی، توان فهم مسائل پیرامونی را داشته باشند و از دانش روز جهانی عقب نمانند. آموزش کار تیمی نیز در افزایش توانمندی و کارآمدی آنان نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

پزشکیان با اشاره به ارتباط مستمر خود با معلمان اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی معلمان به‌طور مستمر رصد و راستی‌آزمایی خواهد شد. مدیران استانی نیز در زمینه تجمیع منابع و جذب مشارکت مردم، به ویژه در بخش نهضت توسعه عدالت آموزشی، مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند و برای استانداران کارگاه‌های آموزشی ویژه‌ای جهت ارتقای نظارت بر آموزش استان‌ها برگزار خواهیم کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در استفاده از تجهیزات و ارتقای کیفیت آموزشی، اولویت نخست ما بهره‌مندی دانش‌آموزان نیازمند است، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشمندان در پیشبرد اهداف عالی دولت تاکید کرد و گفت: سیاست‌مداران و مدیران باید به دنبال همکاری با نخبگان و اندیشمندان باشند تا این امر به فرهنگی پایدار تبدیل شود.