حوزه پزشکی کشور در وضعیت برجسته و خوبی در دنیا قرار دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در همایش گرامی‌داشت روز پزشک و گرامی‌داشت ابوعلی سینا، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع پزشکان و با تبریک روز پزشک، گفت: در طول پنج دهه گذشته علی رغم مسائل و مشکلات بسیاری که در بخش بهداشت و درمان داشتیم، پزشکان ما در همه صحنه‌ها همواره حضوری مؤثر و پیشتاز داشتند.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس زمانی که ما وابستگی شدیدی به وسایل درمانی و دارو به خارج از کشور داشتیم، این پزشکان بودند که هم در جبهه حضور جدی و باشکوه داشتند به هم با رویکرد عمیق و دقیق راهبرد خود اتکایی در پزشکی را با توجه به انگیزه بالایی که در دانشجویان این رشته بود رقم زدند.

عارف اظهار کرد: امروز افتخار می‌کنیم که پزشکی ما در یک وضعیت برجسته و خوبی در دنیا قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور ضمن تشکر از خانواده سلامت به خاطر زحمات و خدمات ارزشمندشان در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیست به کشور و گرامیداشت شهدای این جنگ، گفت: یکی از محورهایی که شاید عوامل مؤثر در انسجام و وفاق کشور گروه پزشکی بودند که نه تنها کار تخصصی خودشان را انجام دادند، بلکه هرجا که لازم بود به خدمات دیگر هم پرداختند، که نمونه آن میدان قدس بود که همه ما آن را دیده و از آن خبر داریم.

وی با تبریک هفته دولت و ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان با هنر رجایی و رئیسی، تصریح کرد: حلول ماه ربیع الاول که به قول حضرت امام که فرمودند ربیع المولود را تبریک عرض می‌کنم. این ماه با هجرت پیامبر اکرم اسلام از مکه به مدینه آغاز می‌شود و در طول ماه این ماه اعیاد بزرگی را داریم که بزرگترین آن میلاد با سعادت پیامبر اعظم اسلام (ص) است.



معاون اول رئیس جمهور ضمن تشکر از زحمات پزشکی کشور خاطرنشان کرد: این سازمان در کنار انجام خدمات تخصصی و اجرایی بخشی از خدمات حاکمیتی را انصافاً به خوبی انجام داده است. در بررسی اجمالی سازمان نظام پزشکی این سازمان جز معدود سازمان‌هایی است که مسئولیت‌های حاکمیتی را بر عهده دارد و به خوبی از عهده آن برآمده است

وی ادامه داد: عملکرد این سازمان بود که واگذاری تصدی‌های حاکمیتی هم به بخش‌های دولتی در دستور کار نظام ما قرار گرفت و نظام‌هایی که بعد نظام پزشکی ایجاد شدند. در همین مسیر بوده است که بتوانند غیر از تصدی گری که جز راهبردهای دولت‌ها و به خصوص دولت چهاردهم است که باید به خصوصی واگذار شود. در بخش حاکمیتی قانون اساسی این اجازه را می‌دهد. همچنین عملکرد این سازمان بود که واگذاری تصدی‌های حاکمیتی هم به بخش‌های حاکمیت صورت گرفت.

