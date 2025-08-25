به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحدث عربستان، «مورگان اورتگاس» معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و مسئول پرونده لبنان، در اظهاراتی که نقش واشنگتن در موضوع خلع سلاح حزب الله را بیش از پیش روشن‌تر می‌کند، ادعا کرد که کشورش آمادگی دارد برای ارتش لبنان طرحی به منظور خلع سلاح حزب‌الله تدوین کرده و حتی در اجرای آن مشارکت کند.

اورتگاس به یاوه‌گویی علیه ایران و حزب الله پرداخت و مدعی شد: حزب‌الله نماینده ایران و نه مردم لبنان است.

یاوه گویی این مقام آمریکایی درحالی رخ می‌دهد که شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان روز دوشنبه گفت: از سلاحی که ما را از دشمن مصون می‌دارد دست نخواهیم کشید و اجازه نخواهیم داد اسرائیل رها شود و در کشور ما جولان دهد.