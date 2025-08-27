  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۴

دبیرکل حزب‌الله لبنان با لباس نظامی ظاهر شد+ فیلم

در سایه گسترش بحث و جدل‌ها علیه سلاح مقاومت، حزب الله لبنان ویدئویی منتشر کرد که در آن دبیرکل این حزب با لباس نظامی ظاهر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان روز سه شنبه یک ویدئو منتشر کرد که در آن نعیم قاسم دبیرکل این حزب با لباس نظامی ظاهر شده است.

همراه با این ویدئو، سخنان اخیر نعیم قاسم در خصوص سلاح مقاومت نیز منتشر شده است.

نعیم قاسم در جدیدترین سخنرانی خود با اشاره به مداخله جویی آمریکا در لبنان گفت: آمریکا همچنان تحریم‌هایی علیه لبنان اعمال کرده و مانع بازسازی می‌شود. آمریکا در لبنان فتنه افکنی می‌کند و قابل اعتماد نیست بلکه خطری برای لبنان است. آمریکا مانع از سلاح حامی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: به دنبال خلع سلاحی هستید که آزادی بخش بوده است؟ از سلاحی که ما را از دشمن مصون می‌دارد دست نخواهیم کشید. اجازه نخواهیم داد که اسرائیل رها شود و در کشور ما جولان بدهد. سلاح روح، شرف، سرزمین و کرامت ما است.

