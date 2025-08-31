«اربابان آمریکایی‌» در بیروت؛ «نه» بزرگ حزب الله به خلع سلاح

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: بحران سیاسی در لبنان به بالاترین حد خود از زمان پیمان طائف تاکنون رسیده است. پس از توقف جنگ سوم لبنان و روی کار آمدن دولت عون-سلام در بیروت، رژیم صهیونیستی و آمریکا سیاست پیگیری «خلع سلاح مقاومت» را به عنوان یکی از بندهای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در دستورکار قرار دادند. این درخواست غیر منطقی در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی براساس قطعنامه یاد شده هنوز خاک لبنان را ترک نگفته و بدون توجه به مرزهای همسایگان در حال پیگیری عملی سیاست «اسرائیل بزرگ» است. در چنین شرایطی رهبری سیاسی حزب الله ضمن اعلام مخالفت با توطئه خلع سلاح، اعلام کرده است که در صورت اقدام عملی برای اجرایی کردن مصوبه اخیر دولت، حزب الله آماده مقاومت عاشورایی است.

تحولات کنونی لبنان از آن جهت اهمیت دارد که رژیم صهیونیستی همچنان در حال شرارت در نقاط مختلف منطقه بوده است. در چنین شرایطی، محور مقاومت و رژیم صهیونیستی در میدان «نبرد وجودی» قرار داشته و پیروزی هر یک از طرفین می‌تواند به تغییر موازنه در منطقه غرب آسیا منجر شود.

پایداری حزب الله در برابر طرح آمریکایی

برخلاف هیاهوی سیاسی- رسانه‌ای دولت لبنان و متحدان آمریکایی و عرب آن، حزب الله لبنان مخالفت قاطع خود را با طرح خلع سلاح اعلام کرده است. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت شهادت سید عباس موسوی در سخنانی اعلام کرد که اگر دولت به این روند ادامه دهد، لبنان استقلالی نخواهد داشت. او در ادامه افزود: «رژیم صهیونیستی نمی تواند اهدافش را در لبنان محقق کند. تصمیم دشمن از دیکته های آمریکاست. آمریکا، لبنان را از گاز تحریم کرده و نمی گذارد بازسازی صورت گیرد. استفاده از سلاحی که مقابل ارتش لبنان بایستد، ممنوع است.»

دولت کنونی آمریکا همسو با خواسته‌های نتانیاهو، هیچ توجهی به شرایط داخلی لبنان و مفاد مهم مندرج در توافق «طائف» ندارد و قصد دارد تا با تغییر هندسه قدرت در لبنان، حزب الله را تبدیل به گفتمانی حاشیه‌ای در بیروت کند. تجربه تاریخی اما نشان داده است که مقاومت تا زمانی که «تهدید وجودی» رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی لبنان حضور دارد و از ترک مناطق اشغالی خودداری می‌کند، هیچگاه سلاح خود را به زمین نگذاشته و تمایلی به تسلیم در برابر تل‌آویو ندارد.

از دستور تا توهین؛ اهانت آمریکایی‌ها به ملت لبنان

روز سه‌شنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۵، تام باراک به همراه مورگان اورتگاس و جمعی از سیاستمداران آمریکایی همچون لیندسی گراهام راهی بیروت پایتخت لبنان شد تا با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کنند. باراک در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه وعده داد که روز یکشنبه ۳۱ اوت برنامه مشخصی را ارائه خواهد داد تا براساس آن حزب الله برای کنار گذاشتن سلاح متقاعد و با دولت لبنان همکاری کند! وی در ادامه گفت که دولت لبنان قرار نیست «به زور» متوسل شود بلکه می‌خواهد با ارائه طرح‌های تشویقی حزب الله را دعوت به ترک سلاح کند!

تنها دقایقی پیش از بیان این جملات فریبنده، باراک در اظهارنظری قابل تامل خطاب به فرهیختگان لبنانی گفت که «اگر مانند حیوان شلوغ کنید، نشست را ترک خواهیم کرد!» بیان چنین توهین آشکاری به ملت لبنان سبب شد تا به سرعت کاربران فضای مجازی و سیاستمداران لبنانی به این اظهارات سخیف واکنش نشان داده و از دولت لبنان بخواهند تا این اظهارنظر توهین آمیز محکوم شود.

عون در مسلخ خلع سلاح در برابر رژیم صهیونیستی

براساس مفاد آتش بس سپتامبر ۲۰۲۴ که براساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت تنظیم شده است، رژیم صهیونیستی باید مناطق اشغالی لبنان را ترک گفته و به پشت مرزهای بین المللی بازگردد. طی ۹ ماه اخیر اما ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها مزارع شبعا و روستای الغجر را ترک نکرد، بلکه در پنج نقطه راهبردی در نوار مرزی جنوب لبنان مستقر و اقدام به احداث پایگاه موقت کرد. به گزارش موسسه آموزشی- تحقیقاتی «آلما»، رژیم صهیونیستی در این مدت بیش از ۷۰۰ نیروی وابسته به حزب الله را به شهادت رسانده و ده‌ها حمله علیه پایگاه‌های آموزشی، انبارهای تسلیحاتی و اتاق‌های عملیاتی مقاومت ترتیب داده است.

به گزارش «تایمز اسرائیل»، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی پس از تشدید تنش لفظی میان دولت و مقاومت بر سر مناقشه «خلع سلاح»، با انتشار بیانیه‌ای «دو پهلو» وعده داد که حاضر به کمک به دولت عون- سلام در مسیر خلع سلاح حزب الله است و در عین حال وعده داد که اگر گام‌های عملی در این مسیر برداشته شود، ارتش رژیم صهیونیستی نیز از پنج نقطه اشغالی در جنوب لبنان با هماهنگی طرف آمریکایی عقب نشینی خواهد کرد! انتشار چنین بیانیه‌ای در شرایط کنونی لبنان در حکم ریختن بنزین بر روی «آتش» اختلافات داخلی میان نیروهای حامی و مخالف پروژه جنجالی دولت است.

بهره سخن

دولت کنونی لبنان در حالی پای به مسلخ آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه خلع سلاح مقاومت گذاشته که خاطرات «جنگ‌های داخلی» و «اشغالگری نیروهای خارجی» هنوز از خاطر شهروندان لبنانی پاک نشده است. زمانی که موجودیتی همچون مقاومت اسلامی لبنان وجود خارجی نداشت، ارتش رژیم صهیونیستی با کمترین مقاومتی توانست به سرعت از سمت مرزهای جنوبی حرکت کرده و بیروت را اشغال کند.

در آن زمان جمعی از جوانان مسلمان و میهن پرست لبنانی تصمیم گرفتند تا برای نجات کشورشان سلاح به دست گرفته و به مقاومت در برابر اشغالگران بپردازند. رخدادهای سال ۱۹۸۴ نشان داد که حزب الله در دفاع از لبنان با بازیگران مداخله جو تعارف نداشته و به شدیدترین شکل ممکن به اقدامات آنها پاسخ خواهد داد.