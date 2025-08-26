هوای ۴ شهر اصفهان برای چهارمین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ صبح روز سهشنبه چهارم شهریور با میانگین ۱۰۳ AQI برای چهارمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۲، دانشگاه صنعتی ۱۰۲، خیابان رودکی ۱۲۱، کردآباد ۱۱۵ و ولدان ۱۱۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه بولوار کاوه با عدد ۱۵۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابانهای هزار جریب و رهنان با عدد ۸۰، پارک زمزم ۹۷، خیابان فرشادی ۷۸، فیض ۸۱ و خیابان میرزا طاهر ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا در ایستگاه خمینی شهر با عدد ۱۰۸، شاهینشهر ۱۰۴ و کاشان ۱۰۲ AQI همچنان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما