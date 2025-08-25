کاهش دمای هوا در اصفهان از اواخر هفته

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا پنج روز آینده جو استان بهنسبت پایدار خواهد بود.
وی ادامه داد: طی این مدت آسمان در اغلب مناطق صاف، در پارهای از نقاط غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد (با احتمال تندباد لحظهای) پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: در نیمه شمالی و شرقی استان در اوایل شب احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
معتمدی افزود: هوای گرم تا فردا سهشنبه در استان ادامه دارد اما از روزهای پایانی هفته، از شدت گرما کاسته خواهد شد.
به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۲۰ درجه سلسیوس میرسد.
همچنین، مهاباد با ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین خنکترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.
