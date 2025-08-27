  1. جامعه
  2. شهری
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۳

هوای تهران در مرز آلودگی

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در مرز آلودگی قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۵ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

