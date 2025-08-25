به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه، شاخص کیفیت هوا (AQI) در ۵ شهر استان خوزستان شامل شادگان (۱۸۴)، بندر ماهشهر (۱۶۶)، دشت آزادگان (۱۵۸)، هندیجان (۱۵۶) و اندیمشک (۱۵۵) در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفت.
همچنین، هوای شهرهای رامهرمز (۱۴۲)، اهواز (۱۲۹)، امیدیه (۱۲۵)، شوش (۱۲۴)، دزفول (۱۰۹) و بهبهان (۱۰۸) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شد. شهرهای آبادان، آغاجاری، باغملک، دهدز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی و هفتکل در شرایط قابل قبول قرار دارند و اندیکا تنها شهر استان با هوای پاک است.
بر اساس طبقهبندی شاخص کیفیت هوا (AQI)، اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ نشاندهنده هوای ناسالم برای همه، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، صفر تا ۵۰ پاک و ۲۰۱ به بالا بسیار ناسالم تا خطرناک است.
کارشناسان توصیه کردهاند که در شرایط ناسالم، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیتها را کاهش دهند.
