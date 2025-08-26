  1. اقتصاد
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۲۴

ورود موج هوای خنک از روز چهارشنبه؛ هشدار وزش باد شدید در شرق کشور

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه (۵ شهریور) بارش پراکنده در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود و همزمان در شرق کشور وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: آسمان در اغلب مناطق کشور طی پنج روز آینده صاف خواهد بود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان شاهد رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک خواهند بود.

ضیائیان ادامه داد: از روز چهارشنبه (۵ شهریور) تا روز جمعه (۷ شهریور)، بارش پراکنده در سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت در بخش‌های نوار شمالی کشور به‌تدریج کاهش دما رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تأکید کرد: طی پنج روز آینده، در نیمه‌شرقی کشور به‌ویژه استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و همچنین در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز، وزش باد شدید در برخی ساعات همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت آب‌وهوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۴ شهریور) صاف پیش‌بینی می‌شود و در بعدازظهر افزایش باد خواهیم داشت. حداکثر و حداقل دمای تهران نیز به ترتیب ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

زهره آقاجانی

