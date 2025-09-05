دستگیری متخلف قطع درختان کاج در حوزه تیلان آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عجم نوروزی، اظهار کرد: پس از اطلاع از قطع چندین اصله درخت کاج دستکاشت در منطقه تیلان، تمامی نیروهای حفاظتی حوزه کاری به حالت آمادهباش درآمدند و با انجام گشتهای نامحسوس و کمینهای شبانهروزی، موفق شدند فرد متخلف را در حین ارتکاب جرم مجدد دستگیر کنند.
وی افزود: پس از اعلام تیم دوم گشت حفاظتی، با هماهنگی دادستان و همراهی نیروهای انتظامی، مسیر خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک دستکاری شده در منطقه مسدود و متخلف دستگیر شد.
رئیس منابع طبیعی آزادشهر خاطرنشان کرد: متخلف پس از دستگیری تحویل مراجع قضائی شد، خودروی وی توقیف و پرونده قضائی مرتبط جهت رسیدگی به جرم ارتکابی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی افزود: این اقدام قاطع نیروهای منابع طبیعی و انتظامی، نشاندهنده عزم جدی در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با قطع غیرمجاز درختان در استان گلستان است.
