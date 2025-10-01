عامل قطع غیرمجاز درختان ممرز و توسکا در روستای خوریه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ عملیات کشف قاچاق چوب و دستگیری متهم با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، سرپرست سرجنگلبانی سلیاکتی، نیروهای حفاظتی شرکت انارستان و نیروی انتظامی پاسگاه ناتل کنار انجام گرفت. در پی رصد اطلاعاتی و انجام کمین هدفمند، عامل قطع غیرمجاز درختان شناسایی و بازداشت شد.

متهم دارای سوابق متعدد در قطع غیرمجاز درختان هیرکانی بوده است. خودروی حامل محموله چوب قاچاق توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از همیاران طبیعت درخواست کرده در صورت مشاهده هرگونه تخلف در قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپوی چوب قاچاق، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.