به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه نماد با هدف تقویت نقش نظارتی و مدیریتی برای رؤسای مناطق ادارات آموزشوپرورش، فعال شد. این اقدام در راستای توسعه نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان و ارتقا سطح سلامت روانی و اجتماعی آنان صورت گرفته است.
سامانه نماد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک (my.medu.ir) و ورود به بخش سازمانی(سها)از روز ۲۵ مرداد ماه در دسترس رؤسای مناطق میباشد.
با فعالسازی این نقش، رؤسای مناطق به عنوان ناظر عالی طرح نماد در سطح منطقه، امکان پایش، ارزیابی و هدایت فرآیندهای مرتبط با مراقبت اجتماعی دانشآموزان را خواهند داشت. این نقش شامل نظارت بر عملکرد مدارس، بررسی گزارشهای غربالگری، و هدایت ارجاعات به مراکز تخصصی مشاوره و حمایت اجتماعی است.
