به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان که با حضور حجتالاسلام پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مداخلات آموزشی و اجتماعی در مدارس، «اطلس آسیبهای اجتماعی» را یکی از دقیقترین ابزارهای تحلیل شرایط میدانی در حوزه دانشآموزی خواند.
وی افزود: در حوزه درمان و تشخیص، فرآیندهای تخصصی طراحی و اجرا شده و در حوزه پیشگیری نیز، مناطق هدف مشخص شده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش؛ سال گذشته ۳۲ منطقه و امسال ۱۰۰ منطقه بهعنوان مناطق هدف و اولویتدار انتخاب شدهاند که عملیات پیشگیرانه با پوشش ۱۰۰ درصدی در آنها دنبال میشود.
کاظمی، با ارائه نمونهای از اجرای برنامههای آموزشی خانوادهها، گفت: در برخی استانها صددرصد والدین دانشآموزان، آموزشهای لازم را دریافت کردهاند و در سایر استانها نیز برنامهها با سرعت در حال پیشرفت است.
وی تأکید کرد: فعالیتهای پیشگیرانه مبتنی بر «اقدامات ایجابی» شامل؛ توسعه فعالیتهای پرورشی، دینی، قرآنی، ورزشی و برنامههای رشد دهنده و فوقبرنامه است و تشکلهای دانشآموزی، همچون بسیج دانشآموزی، سازمان دانشآموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی، مأمور به فعالسازی شبکههای خود در مناطق هدف شدهاند.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینههای سنگین اجرای آزمونهای غربالگری، اشاره کرد و گفت: برای غربالگری دانشآموزان نیازمند بودجههای کلان هستیم؛ اما با وجود محدودیتها، همکاران ما در استانها پیگیر این موضوع هستند و استانهایی مانند یزد توانستهاند به پوشش ۹۲ درصدی برسند.
وی از رئیس کمیسیون اصل نود درخواست کرد؛ حمایتهای بودجهای، قانونی و ساختاری لازم برای تسریع اجرای برنامههای ملی مراقبت اجتماعی دانشآموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.
نظر شما