کاظمی: طرح «مسجد، مدرسه دوم» در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح «مسجد، مدرسه دوم»، طرح ارتباط بین مسجد، مدرسه و خانه در آموزش و پرورش در حال اجرا است که در قالب این طرح، تلاش میکنیم بچهها و خانوادهها را با مسجد ارتباط دهیم.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در قالب این طرح، سعی شده است تا ارتباط متقابل بین سه نهاد تربیتی یعنی مسجد، مدرسه و خانه را برقرار کنیم.
وی با اشاره به نقش مسجد در تقویت تاب آوری اجتماعی و سبک زندگی مسجدی گفت: آموزش و پرورش در حوزه آسیبهای اجتماعی و برنامه ریزی و کنترل برای کاهش آسیبهای اجتماعی متمرکز است.
کاظمی ادامه داد: مرکز ثقل این موضوع داشتن مهارتهای مختلف است و یکی از این مهارتها تاب آوری در مقابل مسائل، حوادث و اتفاقات به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه است که فعالیتهای زیادی در این حوزه آغاز کردیم و نتایج خوبی هم خواهد داشت.
برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا میشود.
