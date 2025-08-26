  1. استانها
  2. تهران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

هفته دولت فرصتی برای گزارش صادقانه به مردم است

هفته دولت فرصتی برای گزارش صادقانه به مردم است

تهران- معاون امور اقتصادی استاندار تهران گفت: هفته دولت فرصتی برای گزارش صادقانه به مردم است تا خادمان مردم در دولت گزارشی از اقدامات خود به مردم ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، صبح سه‌شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، با تبریک هفته دولت و روز کارمند گفت: هفته دولت فرصتی است تا خادمان مردم در دولت گزارشی از اقدامات خود به مردم ارائه دهند.

عسگری در ادامه اظهار داشت: به دستور استاندار تهران تلاش می‌کنیم ارتباط میان استانداری و اصحاب رسانه بیش از پیش تقویت شود تا اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق‌تری صورت گیرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی یک سال اخیر افزود: در این مدت مسائل و محدودیت‌های متعددی تلاش داشت اقتصاد کشور را به تنگنا بکشاند، اما جامعه اقتصادی ما فراتر از تصور توانست اقدامات مؤثری را به انجام برساند.

معاون استاندار تهران تصریح کرد: علیرغم تمامی سنگ‌اندازی‌ها در مسیر پیشرفت، به ویژه در حوزه انرژی، امروز شاهد توفیقات ارزشمندی در سطح استان تهران هستیم که حاصل همدلی و تلاش مجموعه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

کد خبر 6570906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها