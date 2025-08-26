هفته دولت فرصتی برای گزارش صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، صبح سه‌شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، با تبریک هفته دولت و روز کارمند گفت: هفته دولت فرصتی است تا خادمان مردم در دولت گزارشی از اقدامات خود به مردم ارائه دهند.

عسگری در ادامه اظهار داشت: به دستور استاندار تهران تلاش می‌کنیم ارتباط میان استانداری و اصحاب رسانه بیش از پیش تقویت شود تا اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق‌تری صورت گیرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی یک سال اخیر افزود: در این مدت مسائل و محدودیت‌های متعددی تلاش داشت اقتصاد کشور را به تنگنا بکشاند، اما جامعه اقتصادی ما فراتر از تصور توانست اقدامات مؤثری را به انجام برساند.

معاون استاندار تهران تصریح کرد: علیرغم تمامی سنگ‌اندازی‌ها در مسیر پیشرفت، به ویژه در حوزه انرژی، امروز شاهد توفیقات ارزشمندی در سطح استان تهران هستیم که حاصل همدلی و تلاش مجموعه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.