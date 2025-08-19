توسعه گردشگری اولویت نخست در شمیرانات؛رفع موانع قانونی دردستور کار است

حشمتالله عسگری، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اولویت توسعه گردشگری در منطقه شمیرانات، از تلاشهای دولت برای رفع موانع قانونی و زیستمحیطی در این منطقه خبر داد.
وی اعلام کرد: به دلیل محدودیتهای ناشی از حریم رودخانه جاجرود و وضعیت حفاظتشده منطقه، اجرای پروژههای گردشگری با چالشهایی مواجه شده است، اما دولت در حال پیگیری راهکارهایی برای تسهیل این پروژههاست.
عسگری در گفتوگویی با اشاره به ظرفیتهای بالای شمیرانات در حوزه گردشگری اظهار داشت: اولویت نخست ما توسعه گردشگری است و هیچ محور دومی برای توسعه در این منطقه تعریف نشده است. با این حال، متأسفانه به دلیل برخی موانع، پروژههای گردشگری در شمیرانات پیشرفت قابلتوجهی نداشتهاند.
وی افزود: مهمترین مسئله در این منطقه، حریم رودخانه جاجرود است که به دلیل فاصله کم از محور رودخانه، بسیاری از طرحهای گردشگری با مشکل مواجه شدهاند. همچنین، کل منطقه شمیرانات به عنوان منطقه حفاظتشده شناخته میشود و هرگونه ساختوساز در این مناطق ممنوع است.
معاون استاندار تهران از تلاش برای رفع این موانع خبر داد و گفت: در حال پیگیری راهکارهایی هستیم تا با جابهجایی محدودههای حفاظتشده، زمینه برای اجرای پروژههای گردشگری فراهم شود. به این صورت که در برخی مناطق دیگر به محدوده حفاظتشده اضافه و از شمیرانات کاسته شود تا مشکلات قانونی مرتفع شود.
عسگری با اشاره به دو چالش اصلی در توسعه گردشگری شمیرانات، یعنی حریم رودخانه و منطقه حفاظتشده، اظهار داشت: این دو مسئله در حال حاضر در دولت در دست بررسی است. برخی اصلاحات نیز انجام شده، اما کافی نبوده و برای رفع کامل مشکلات، اقدامات بیشتری در جریان است.
وی همچنین به نقش سفرهای استانی استاندار تهران در حل مشکلات منطقه اشاره کرد و افزود: سفرهای استانی تأثیر بسزایی در رفع گرههای موجود در برخی شهرستانها داشته است. در ماهها و هفتههای گذشته، مسائل مهمی از این طریق حل شده و نتایج آن کاملاً مشهود است.
عسگری از تشکیل کمیتهای در استانداری تهران برای رصد و پایش مصوبات شورای برنامهریزی خبر داد و تأکید کرد: تاکنون هیچ مصوبه اجرا نشدهای از سفرهای استاندار باقی نمانده و بیش از ۹۰ درصد مصوبات در حال اجرا هستند. تمام تلاش ما این است که حتی یک مصوبه بدون اجرا باقی نماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه به مشکلات بومیان منطقه شمیرانات اشاره کرد و گفت: فعالیت اقتصادی برای بومیان این منطقه به دلیل محدودیتهای توپوگرافی و زیستمحیطی دشوار شده است. یکی از مطالبات اصلی مردم، تسهیل شرایط برای فعالیتهای اقتصادی بهویژه در حوزه گردشگری است.
وی در پایان نوید داد که استانداری تهران با جدیت پیگیر رفع موانع و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه گردشگری در شمیرانات است تا ضمن حفظ محیطزیست، شرایط اقتصادی بهتری برای ساکنان منطقه فراهم شود.
