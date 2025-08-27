به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار از دستیابی ایران به خودکفایی کامل در تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و تاکید کرد: تولید داخلی بیش از نیاز مصرف داخلی است، اما مشکل اصلی در حوزه توزیع و عرضه سنتی باقی مانده است.

سید فرزاد طلاکش در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد گفت: مردم حق دارند برای سفره خود برنامه منظم و سبدی مناسب داشته باشند. مواد پروتئینی مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ باید ارزان و با کیفیت در دسترس باشد.

وی افزود: پس از انقلاب تلاش شد صنعت طیور به خوداتکایی صددرصدی برسد و امروز تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ بیش از مصرف داخلی است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار تصریح کرد: با وجود رشد تولید، حوزه توزیع و صادرات همچنان سنتی باقی مانده و ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌ها به صورت فله‌ای و بدون شناسنامه عرضه می‌شوند. این در حالی است که شرکت‌های بسته‌بندی ظرفیت کافی دارند.

طلاکش ادامه داد: از مجموع ۱۹ هزار واحد مرغداری کشور، ۱۵ هزار واحد در ظرفیت‌های زیر ۳۰ هزار قطعه فعالیت دارند و از تغییر می‌ترسند. تغییر همیشه بحران‌زاست، اما واحدهایی که به سیستم زنجیره‌ای پیوسته‌اند نه تنها متضرر نشده‌اند، بلکه سود این تغییر به تولیدکنندگان و مردم رسیده است.