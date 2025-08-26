پروژه استاندارد برای سلامت زعفران؛ طرح بررسی فلزات سنگین در طلای سرخ

به گزارشدحبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح سهشنبه در گفت و گو با رسانهها از اجرای پژوهشی علمی برای سنجش سلامت زعفران و اندازهگیری فلزات سنگین خبر داد و افزود: این مطالعات میتواند به افزایش اعتماد مصرفکنندگان داخلی و خارجی بینجامد و جایگاه زعفران استان را در بازارهای جهانی ارتقا خواهد داد.
وی خشکسالیهای پیاپی اخیر را عاملی برای کاهش تولید و ایجاد نگرانی در مورد تغییر کیفیت و ایمنی محصولات کشاورزی دانست و بیان کرد: بررسی میزان فلزات سنگین در زعفران میتواند اطلاعات ارزشمندی برای مدیریت و سیاستگذاریهای آینده فراهم آورد.
بذری با اشاره به اهداف اجرای این پژوهش گفت: این مطالعه با هدف ارتقای سلامت محصول، توسعه صادرات پایدار و افزایش رقابتپذیری زعفران خراسان جنوبی انجام میشود.
وی اظهار داشت: نتایج این پژوهش پس از تکمیل، در اختیار دستگاههای اجرایی، کشاورزان و فعالان حوزه زعفران قرار خواهد گرفت تا برای بهبود کیفیت و افزایش ارزش افزوده این محصول راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.
