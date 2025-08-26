انتصاب مسئول شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی کشور، طی حکمی از سوی بهرام علیشاهی رئیس این شورا، ابوالفضل حسن‌پور به مدت یک سال به عنوان مسئول شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی استان خراسان جنوبی منصوب شد.

در متن حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده، جناب آقای حسن‌پور عهده‌دار مسئولیت شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی در استان خراسان جنوبی می‌شود. انتظار می‌رود نامبرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی موجود و در چارچوب اساسنامه شورا، نسبت به تحقق مطالبات بحق و قانونی مردم اهتمام ورزد.

رئیس شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی کشور همچنین ابراز امیدواری کرده است که مسئول جدید استان با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت خون شهدا و تقویت امنیت اجتماعی موفق و مؤید باشد.

این حکم از تاریخ سوم شهریورماه ۱۴۰۴ به مدت یک سال معتبر است.