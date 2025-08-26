شعار هفته دولت، روایت استقامت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بشیری مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی بهزیستی استان تهران گفت: اداره کل بهزیستی استان تهران در طول سال گذشته همچون همیشه و با جدیت، در کنار جامعه هدف خود بوده و برای پاسخ به نیازها و مطالبات آنان از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.
وی افزود: بهزیستی نهادی است که ارتباط مستقیم و روزانه با اقشار مختلف مردم دارد؛ از خانوادهها و کودکان تا افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و گروههای آسیبپذیر. بنابراین، ارائه گزارش صادقانه از اقدامات و برنامههای این سازمان در هفته دولت، وظیفهای مهم و در عین حال فرصتی ارزشمند است تا هم مردم در جریان فعالیتها قرار گیرند و هم صدای خود را به گوش ما برسانند.
مدیر روابط عمومی بهزیستی استان تهران با تاکید بر اصل صداقت و شنیدن صدای مردم، خاطرنشان کرد: همانطور که رئیسجمهور بارها بر پرهیز از اغراق، دستاورد سازی و اهمیت گوش دادن به مردم تاکید کردهاند، ما نیز در بهزیستی استان تهران تلاش داریم بدون بزرگنمایی، واقعیت خدمات و حتی کمبودها را با مردم در میان بگذاریم. هفته دولت زمانی است که نشان دهیم صدای جامعه هدف شنیده میشود و برنامهها و خدمات ما در پاسخ به همان صداها شکل گرفته است.
وی در پایان با اشاره به هشتگ ملی #دولت_کنار_مردم گفت: بهزیستی استان تهران نیز با استفاده از این ظرفیت، تلاش میکند ارتباط دوطرفه و شفاف با مردم برقرار کند. خانوادهها، خیرین و فعالان اجتماعی میتوانند از طریق این هشتگ و دیگر مسیرهای ارتباطی، دیدگاهها و نیازهای خود را مطرح کنند تا در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای سازمان مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما