کمک 12 میلیارد و 500 میلیون تومانی مردم استان تهران به بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر سه شنبه در جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان تهران افزود: شهروندان استان تهران همواره در کمک به محرومان پیشتاز بوده و این روحیه بر اساس علقه‌های دینی، مذهبی و انسانی بالای آنان شکل گرفته و امری ثابت شده در همه زمان‌ها و مقاطع است.

وی عنوان کرد: با ذکر اینکه براساس پیش بینیها این رقم تا پایان سال به 18 میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت، گفت: رقم یاد شده در حالی از سوی مردم نیکوکار اهدا شده که تا کنون تبلیغ خاصی برای شناساندن و معرفی خدمات این سازمان و جامعه آسیب پذیر آن به مردم و همچنین راههای دریافت کمکهای مردمی انجام نشده است.

این مسئول اضافه کرد: به طور حتم ظرفیت کمکهای مردم و خیرین به مراکز نگهداری کودکان معلول و دیگر جمعیت تحت پوشش بهزیستی دارای ظرفیت بالایی است و این امر نیازمند ساماندهی و سهولت برای شهروندان برای پرداخت کمکهاست.

وی بر تدوین شیوه روان و بی واسطه جلب کمکهای مردمی به بهزیستی و جمعیت تحت پوشش این سازمان تأکید کرد و آن را ضروری خواند.

استاندار تهران یادآور شد: در سند برنامه پنجم توسعه استان، بهبود کیفیت زندگی و تحقق عدالت برای اقشار آسیب پذیر از طریق بهره گیری از ظرفیت بخشهای غیردولتی و خیرین تأکید شده است.

وی ادامه داد: برای بهبود و افزایش کیفیت زندگی جامعه تحت پوشش بهزیستی اعم از معلولان جسمی و روانی، سالمندان، ایتام و زنان بی سرپرست ساماندهی مشارکتهای بخش غیردولتی در استان بسیار ضروری است.