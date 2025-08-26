  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

رد پیشنهادهای عربی و اروپایی؛ مهاجم سابق سپاهان گزینه قره‌باغ شد

رد پیشنهادهای عربی و اروپایی؛ مهاجم سابق سپاهان گزینه قره‌باغ شد

یکی از خبرنگاران حوزه فوتبال در اروپا خبر داد که باشگاه قره باغ جمهوری آذربایجان امکان دارد، رضا اسدی را جذب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی هافبک فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان پس از پایان فصل بیست و چهارم و اتمام قراردادش با این باشگاه از جمع زردپوشان جدا شد اما تاکنون هنوز تکلیف آینده خود را مشخص نکرده و زمزمه‌هایی مبنی بر لژیونر شدن او به گوش می‌رسد.

در همین حال «رودی گالتی» خبرنگار ایتالیایی فعال در حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا خبر داد که رضا اسدی مورد توجه باشگاه قره باغ جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

گالتی در صفحه مجازی خود نوشت: تیم فوتبال قره‌باغ از جمله باشگاه‌هایی است که به جذب رضا اسدی، بازیکن تیم ملی ایران، علاقه‌مند هستند. این مهاجم ۱٫۹۰ متری تاکنون سه پیشنهاد از تیم کویتی العربی را رد کرده و پیش‌تر نیز پیشنهادهایی از یونان و اتریش را نپذیرفته بود. رقابت برای جذب این بازیکن ۲۹ ساله همچنان باز و داغ است.

لازم به ذکر است که اسدی سابقه حضور در تیم‌های تراکتور و پرسپولیس را هم در کارنامه خود دارد.

رد پیشنهادهای عربی و اروپایی؛ مهاجم سابق سپاهان گزینه قره‌باغ شد

کد خبر 6570972
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها