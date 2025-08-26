به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی هافبک فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان پس از پایان فصل بیست و چهارم و اتمام قراردادش با این باشگاه از جمع زردپوشان جدا شد اما تاکنون هنوز تکلیف آینده خود را مشخص نکرده و زمزمه‌هایی مبنی بر لژیونر شدن او به گوش می‌رسد.

در همین حال «رودی گالتی» خبرنگار ایتالیایی فعال در حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا خبر داد که رضا اسدی مورد توجه باشگاه قره باغ جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

گالتی در صفحه مجازی خود نوشت: تیم فوتبال قره‌باغ از جمله باشگاه‌هایی است که به جذب رضا اسدی، بازیکن تیم ملی ایران، علاقه‌مند هستند. این مهاجم ۱٫۹۰ متری تاکنون سه پیشنهاد از تیم کویتی العربی را رد کرده و پیش‌تر نیز پیشنهادهایی از یونان و اتریش را نپذیرفته بود. رقابت برای جذب این بازیکن ۲۹ ساله همچنان باز و داغ است.

لازم به ذکر است که اسدی سابقه حضور در تیم‌های تراکتور و پرسپولیس را هم در کارنامه خود دارد.