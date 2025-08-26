  1. ورزش
دو نایب رئیس هیئت فوتبال استان تهران انتخاب شدند

مجمع عمومی و انتخاباتی هیئت رئیسه فوتبال استان تهران برگزار شد و دو نایب رئیس این هیئت مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان تهران صبح امروز سه شنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون، طهمورث حیدری رئیس کمیته امور استان‌ها، مهدی محمدنبی نایب رئیس، علی خطیر و حجت کریمی اعضای هیئت رئیسه، میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان به همراه اعضای قانونی این مجمع برگزار شد.

در این نشست از لوگوی جدید هیئت فوتبال تهران رونمایی شد و سپس صورت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه مجید محمدی با ۴۲ رأی از ۴۳ رأی به عنوان نایب رئیس آقایان و مریم منظمی به عنوان نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان انتخاب شدند.

