دو نایب رئیس هیئت فوتبال استان تهران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان تهران صبح امروز سه شنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون، طهمورث حیدری رئیس کمیته امور استانها، مهدی محمدنبی نایب رئیس، علی خطیر و حجت کریمی اعضای هیئت رئیسه، میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان به همراه اعضای قانونی این مجمع برگزار شد.
در این نشست از لوگوی جدید هیئت فوتبال تهران رونمایی شد و سپس صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه مجید محمدی با ۴۲ رأی از ۴۳ رأی به عنوان نایب رئیس آقایان و مریم منظمی به عنوان نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان انتخاب شدند.
