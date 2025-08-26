به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با اشاره به آثار مثبت تعطیلی روز شنبه اول شهریور بر مدیریت مصرف برق گفت: بر اساس مصوبه استانداری تهران و در پی تداوم گرمای شدید، دستگاه‌های اداری پایتخت در این روز تعطیل شدند و این اقدام صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی را در مصرف برق رقم زد.

وی تأکید کرد این میزان صرفه‌جویی نقش مؤثری در کمک به پایداری شبکه و کاهش فشار بر تأسیسات برق‌رسانی در ساعات اوج مصرف داشته است. ناظریان افزود: مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی از سوی مردم، به‌ویژه در شرایط خاص آب‌وهوایی، نشان‌دهنده آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مصرف بهینه انرژی است.

سخنگوی صنعت برق استان تهران ضمن قدردانی از همراهی شهروندان گفت استمرار مشارکت مردمی، به‌ویژه در استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل برقی پرمصرف، کلید عبور موفق از تابستان خواهد بود.

ناظریان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و مانورهای ضربتی پایش مصرف، همچون سال‌های گذشته، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق در تابستان ۱۴۰۴ به کار بسته است.