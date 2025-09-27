به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان، مدیرعامل این شرکت، در گفتگویی ضمن تشریح دستاوردها و برنامههای راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بر اهمیت توسعه زیرساختها و مدیریت بهینه مصرف انرژی در پایتخت تأکید کرد.
وی با اشاره به صرفهجویی بالغ بر نیم میلیارد کیلوواتساعت انرژی در کلانشهر تهران؛ معادل مصرف بیش از ۵۰۰ هزار خانوار در ایام اوج گرما؛ خاطرنشان کرد: این دستاورد بزرگ نتیجه اجرای سیاستهای مدیریت مصرف، بهکارگیری فناوریهای نوین و همراهی مردم در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در ادامه به برنامههای آتی این شرکت اشاره کرد و گفت: نصب تا یک میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده در دستور کار قرار دارد که تحولی اساسی در ارتقای بهرهوری انرژی رقم خواهد زد و اولویت نصب این کنتورها مشترکان پرمصرف هستند و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از نیم میلیون کنتور هوشمند عملیاتی شود.
ناظریان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت بار مصرف برق اظهار داشت: با بهرهبرداری از کنتورهای هوشمند تاکنون نزدیک به ۱۴۰ مگاوات بار مصرف در پایتخت مدیریت و کنترل شده است و همچنین در ادامه افزود: در کنار این موضوع، بیش از هزار کیلومتر از شبکه برق تهران در طرح نوسازی و بهسازی قرار دارد که نقش مؤثری در پایداری و ایمنی شبکه ایفا خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی برای فصول اوج مصرف گفت: برنامهریزیهای جامع بهمنظور عبور موفق از پیک تابستان ۱۴۰۵ آغاز شده و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با سرمایهگذاری بیش از ۶ همت در مسیر بهسازی، نوسازی و هوشمندسازی شبکه، گامهای مؤثری برای تضمین پایداری برق پایتخت برخواهد داشت.
