صرفه جویی در تهران در ایام گرم سال معادل مصرف پانصد هزار خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ کامبیز ناظریان " مدیرعامل برق پایتخت گفت: با همراهی شهروندان تهرانی و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، از ابتدای خردادماه تاکنون صرفهجویی ۵.۲ درصدی در مصرف برق پایتخت محقق شده است؛ این میزان صرفهجویی بالغ بر ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی است که دستیابی به آن نیازمند مصرف حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر آب برای تولید برق بود؛ منابعی که با همکاری مردم و اجرای طرحهای مدیریت مصرف حفظ شد.
وی با اشاره به شرایط ویژهای که در ماههای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش قابل ملاحظه بارندگیها ایجاد شد، اظهار داشت: با توجه به افزایش فشار بر شبکه توزیع، اقدامات گستردهای در حوزه فنی و مهندسی شامل بهسازی و توسعه شبکه، ارتقای تجهیزات و افزایش ظرفیت انجام شده و در کنار فعالیتهای فنی، برنامههای متنوع و هدفمند فرهنگی و آموزشی نیز به ویژه در بخشهای اداری، تجاری و خانگی اجرا شد.
ناظریان ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان تأکید کرد: امید داریم با ادامه این همکاری ارزشمند، بتوانیم مصرف بهینه انرژی را به یک فرهنگ پایدار و نهادینه در جامعه تبدیل کنیم. بدون شک تداوم این مسیر، علاوه بر تأمین پایدار برق در تهران، نقش مهمی در کاهش آثار تغییرات اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت خواهد داشت.
