سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای همزمان ۱۱ پروژه زیرساختی آب و خاک و جوجه‌ریزی بیش از ۱۲ میلیون قطعه در مرغداری‌های شهرستان خبر داد و نقش این اقدامات در توسعه پایدار کشاورزی و صنعت طیور را برجسته کرد.

علوی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی گفت که این ۱۱ پروژه در ۱۲ روستای شهرستان ساری با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۳۵ میلیارد ریال اجرا شده و شامل مرمت آب‌بندان‌ها، نوسازی اراضی شالیزاری، احداث کانال‌های انتقال آب، دیواره‌های حفاظتی و شن‌ریزی جاده‌های بین مزارع است.

وی افزود: این پروژه‌ها بیش از ۲۹۰۰ خانوار روستایی را تحت پوشش قرار می‌دهند و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع آبی و ارتقای زیرساخت‌ها دارند.

علوی سپس به بخش مرغداری‌ها پرداخت و گفت: در پنج ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۲ میلیون و ۸۳۶ هزار قطعه جوجه در سالن‌های مرغداری شهرستان ریزی شده است.

وی توضیح داد: به طور متوسط ماهانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده و این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی با تولیدکنندگان و صدور به موقع حواله‌ها بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری با تأکید بر اینکه این اقدامات به تقویت تولید گوشت مرغ، تأمین نیازهای غذایی شهرستان و استان و بهبود معیشت روستاییان کمک می‌کند، اعلام کرد: ادامه چنین طرح‌هایی در دستور کار مسئولان قرار دارد و اجرای برنامه‌های مشابه در آینده نیز دنبال خواهد شد.

