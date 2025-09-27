علوی: ۱۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در ساری انجام شد

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر از جوجه‌ریزی بیش از ۱۵ میلیون قطعه در مرغداری‌های این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد و این موفقیت را نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های مستمر با تولیدکنندگان دانست.

مدیر جهاد کشاورزی ساری، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵ میلیون قطعه جوجه در مرغداری‌های شهرستان ساری جوجه‌ریزی شده است. این روند با هماهنگی‌های دقیق و پیگیری‌های مستمر در جهت تأمین نهاده‌ها و تسهیل فرآیندهای جوجه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، به‌طور متوسط ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه در سالن‌های مرغداری ساری جوجه‌ریزی شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر اهمیت صنعت مرغداری در تأمین نیازهای غذایی منطقه و کشور، گفت: این مدیریت همواره در تلاش است تا با حمایت از تولیدکنندگان، فرآیند تولید و جوجه‌ریزی را تسهیل کرده و تولید را در سطح استان پایدار نگه دارد.

علوی در پایان افزود: جوجه‌ریزی‌های انجام شده در این شهرستان نه تنها به تأمین نیازهای داخلی ساری، بلکه به تأمین امنیت غذایی استان و کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.