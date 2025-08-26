به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات گندم‌کاران از جمله کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بر لزوم رسیدگی فوری به این موضوع تأکید کرد و از وزیر دادگستری خواسته بود تا با جدیت این مسئله را پیگیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع مطالبات گندم‌کاران، گفت: کشاورزان و گندم‌کاران در نقاط مختلف کشور با مشکلاتی از قبیل کم‌آبی و تسویه مطالبات‌شان بابت فروش محصول مواجه‌اند؛ بر همین اساس، از وزیر دادگستری می‌خواهیم که موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران را با جدیت پیگیری کنند.

پس از این تأکیدات رئیس عدلیه، بخش قابل توجهی معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی‌های گندم‌کاران در کمتر از ۱۰ روز پرداخت شد.

در ادامه شتاب در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، امروز سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندم‌کاران خبر داد و اعلام کرد: با این اقدام، مجموع پرداختی‌ها به ۶۰۳ هزار کشاورز به حدود ۱۳۶ همت رسید.